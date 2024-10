Nasce un intergruppo parlamentare per difendere la scrittura in corsivo e la lettura su carta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli intergruppi parlamentari, si sa, sono la fiera del "varie ed eventuali". Recentemente si è molto parlato di quello su "medicina estetica e bellezza", che ha visto, tra gli altri, la partecipazione dell'ormai celebre Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Scafati che ha segnato la fine Europa.today.it - Nasce un intergruppo parlamentare per difendere la scrittura in corsivo e la lettura su carta Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli intergruppi parlamentari, si sa, sono la fiera del "varie ed eventuali". Recentemente si è molto parlato di quello su "medicina estetica e bellezza", che ha visto, tra gli altri, la partecipazione dell'ormai celebre Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Scafati che ha segnato la fine

In difesa della scrittura a mano e della lettura su carta. Nasce l’intergruppo parlamentare - Lo ha detto il segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi e direttore dell’Osservatorio Carta, Penna & Digitale, Andrea Cangini, in occasione della presentazione dell’intergruppo parlamentare Scrivere a mano e leggere su carta nell’era del digitale. Nel suo intervento, il professor Suppa ha chiarito come ormai “studi neurofisiologici e di neuroimaging hanno chiarito che la scrittura ... (Formiche.net)