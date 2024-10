.com - Napoli in ansia per Lobotka, le condizioni

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Problema alla coscia per Stanislav, uscito al minuto 83 della sfida di Nations League tra Slovacchia e Azerbaijan. Brutte notizie per ile per Antonio Conte, che ora rischiano di perdere il regista per qualche settimana. Ancora non è chiara l’entità dell’infortunio, sicuramente se ne saprà di più quando effettuerà gli esami del caso di rientro a. Il centrocampista ha accusato un fastidio all’altezza del flessore, ha subito chiamato il cambio. I media locali parlano di un problema al flessore della coscia, lesaranno chiaramente da valutare. Dalle immagini post gara si evince che il giocatore è uscito sulle sue gambe, poi gli è stata applicata una fasciatura all’altezza della coscia sinistra dallo staff sanitario slovacco.