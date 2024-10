Spazionapoli.it - Napoli, Bianchini svela il vero l’obiettivo di De Laurentiis: l’annuncio ufficiale

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tommaso, Chief Revenue Officer della SSC, hato i veri piani di Aurelio De. Ildi Antonio Conte, dopo la sosta per le lasciare spagli agli impegni delle varie nazionali, sarà impegnato in una gara molto insidiosa. I partenopei, infatti, domenica (esattamente alle 12.30) scenderanno in campo allo Stadio Castellani per sfidare l’Empoli di Roberto D’Aversa. Il team campano, almeno sulla carta, ha sicuramente dalla sua parte i favori dei pronostici, ma dovrà comunque essere attento, perché l’Empoli si è dimostrato un ostacolo duro da superare. Il, in attesa della gara contro i toscani, può comunque esultare sia per il primato che per la svolta marketing avuta in questi ultimi anni. Lo stesso Aurelio Deha in mente un piano per far crescere ancora di più il club partenopeo.