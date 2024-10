Mozzarella di bufala casertana sbarca a Parigi. "E' amata dalla donne" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per il 57 per cento dei francesi la presenza del logo del Consorzio di Tutela sulle confezioni di Mozzarella di bufala campana è garanzia di qualità, e nei prossimi tre anni il 40 per cento dei giovani francesi under 30 dichiara che aumenterà i consumi di bufala campana.A scegliere questa Casertanews.it - Mozzarella di bufala casertana sbarca a Parigi. "E' amata dalla donne" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per il 57 per cento dei francesi la presenza del logo del Consorzio di Tutela sulle confezioni didicampana è garanzia di qualità, e nei prossimi tre anni il 40 per cento dei giovani francesi under 30 dichiara che aumenterà i consumi dicampana.A scegliere questa

Mozzarella Bufala Campana dop - al via nuova edizione del corso per casari del futuro - Una concreta possibilità di futuro lavorativo nella filiera Tutto pronto per la nuova edizione del corso per diventare casari, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso […]. (Sbircialanotizia.it)

Mozzarella Bufala Campana dop - al via nuova edizione del corso per casari del futuro - (Adnkronos) – Tutto pronto per la nuova edizione del corso per diventare casari, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service. Le lezioni inizieranno il prossimo 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso formativo, riconosciuto dalla Regione Campania, che […]. (Periodicodaily.com)

Mozzarella di Bufala Campana Dop - al via la scuola di formazione - Il progetto prevede 250 ore di formazione. Solo 20 i posti a disposizione per un’iniziativa che rappresenta una concreta possibilità di futuro lavorativo nella filiera della mozzarella di bufala campana Dop. Info e iscrizioni sul sito dedicato. Si potranno apprendere nozioni di chimica e fisica, si imparerà anche come gestire una cagliata e si studieranno i processi di filatura e formatura. (Ildenaro.it)