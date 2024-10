Butac.it - Moderni sciamani, numerologia e SMA

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ci avete segnalato un video, della durata di poco meno di un quarto d’ora, che riteniamo vada trattato con attenzione. Nel video vediamo e ascoltiamo il motivatore Alberto Ferrarini (di cui abbiamo già parlato in merito al cancro) raccontare come, “grazie all’energia”, abbia aiutato una persona affetta da SMA a migliorare significativamente la propria condizione fisica. La SMA – Atrofia Muscolare Spinale Crediamo sia giusto partire da una breve descrizione di cosa sia la SMA, per avere ben chiaro di che malattia stiamo parlando. L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una malattia genetica che colpisce i muscoli, rendendoli deboli e causando difficoltà nei movimenti. Ciò avviene perché le cellule nervose nel midollo spinale, che inviano segnali ai muscoli per farli muovere, non funzionano bene o muoiono. Questo rende difficile camminare, stare in piedi o persino muovere le braccia.