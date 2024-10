Mistermovie.it - Mister Movie | Blue Lock Data di uscita fissata per l’episodio Nagi su Crunchyroll

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I fan dipossono finalmente immergersi nell’affascinante mondo del calcio diSeishiro. Il film prequel della serie anime di successo, “The– Episode”, è disponibile in streaming sua partire da oggi, giovedì 17 ottobre.Seishiro arriva su: il film prequel diè finalmente disponibile Il film, che ha già conquistato il pubblico nelle sale cinematografiche statunitensi lo scorso 28 giugno, ci porta a scoprire le origini del talentuoso attaccante, prima che entrasse a far parte delioso progetto. La sinossi ufficiale ci svela come, inizialmente un ragazzo disinteressato e apatico, venga scovato da Mikage Reo e spinto a rivelare il suo straordinario talento calcistico. “È una seccatura”.