Missione giovani Sport aperitivi parole | Siamo qui per voi

Per strada, alle fermate degli autobus e nelle stazioni ferroviarie, nelle palestre dove i giovani si allenano, tra i banchi di scuola (nell'ora di religione), in piazza, in chiesa e negli oratori. Tanti luoghi e tante occasioni per andare incontro ai giovani e dire loro che "tutto è possibile per chi sceglie". Da alcuni giorni 20 missionari e missionarie francescani provenienti da congregazioni di tutta Italia sono arrivati a Rho per la "Missione giovani" organizzata dalla comunità pastorale giovanile rhodense. Destinatari i giovani dai 16 ai 30 anni.

