Milan Kessié | Leao calciatore con cui ho giocato con le migliori skills

L'ex centrocampista del Milan Franck Kessié, ora in Arabia Saudita con l'Al Ahli, ha rilasciato un'intervista ai canali social della Saudi Pro League. L'ivoriano ha risposto ad alcune domande su chi sia il migliore con cui ha giocato in diversi fondamentali: "Il giocatore con cui ho giocato con il miglior sinistro è Dembele, quello con il miglior destro nei club è Leao, mentre in Nazionale dico Gervinho. Il più veloce sempre Gervinho, quello con le skills migliori Leao, quello più bravo nei passaggi De Jong e infine il più intelligente Dembelé".

