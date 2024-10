Gamberorosso.it - "Michelin? È importante, attira molta attenzione". Intervista allo chef che ha conquistato due macaron in dieci settimane

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Il nostro ristorante è un'esperienza in cui accompagniamo gli ospiti in un viaggio: sia il mio personale che quello del ristorante» dice Kristian Baumann, due stellecon il suo Koan fuori Copenaghen. Nato in Corea, Baumann è stato adottato da una famiglia danese – con un'educazione tradizionale danese, sottolinea – nel suo cammino ha costruito la sua identità, non solo gastronomica. Un viaggio che definisce lungo e molto difficile per capire la direzione della sua vita. «Ma mi sono sempre sentito a metà tra due cose: sei danese ma non sei danese, sei coreano ma non sei coreano». Studia cucina e si forma in ristoranti francesi e nordici (Noma, ma anche Manfreds e Relæ), innamorato della creatività, della gente che spinge e lavora sodo; nel 2016 apre un ristorante di cucina nordica, il 108, e l'anno dopo fa il primo dei suoi viaggi di ricerca in Corea del Sud.