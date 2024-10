Notizie.com - Manovra 2025, Bonus Bebè, cuneo fiscale, Irpef, pensioni, accise, sanità, taglio ai Ministeri: tutti i dettagli

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato laeconomica. “Come promesso, non ci sono nuove tasse”. Cosa contiene. Ildel, l’accorpamento dell’in tre aliquote, misure per restare al lavoro oltre l’età pensionabile. Ma anche detrazioni per chi ha figli e una card da 1000 euro ai genitori con un Isee sotto i 40mila euro. Nella Legge di Bilancio ci sarà spazio anche per le aziende, con una tassazione al 5% per i premi di produttività, per il potenziamento della Difesa, concordato preventivo, undel 5% al budget deie la revisione delle, fringe benefit,. Tutte le novità nei(Ansa Foto) – notizie.comL’assegno unico non sarà più calcolato nell’Isee ed è stato prorogato ilristrutturazioni al 50% solo per la prima casa.