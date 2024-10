Maltempo: Anas, chiusa nel Savonese tratto via Aurelia per frana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – A causa del Maltempo che sta interessando la Liguria, è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 1 via Aurelia tra Albissola Marina e Celle Ligure, in provincia di Savona, dove la pioggia ha causato una frana che ha interessato la sede stradale. Il traffico è deviato lungo l’autostrada A 10 con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza al fine di riaprire il tratto a senso unico alternato nel più breve tempo possibile. Lapresse.it - Maltempo: Anas, chiusa nel Savonese tratto via Aurelia per frana Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – A causa delche sta interessando la Liguria, è temporaneamente chiuso undella strada statale 1 viatra Albissola Marina e Celle Ligure, in provincia di Savona, dove la pioggia ha causato unache ha interessato la sede stradale. Il traffico è deviato lungo l’autostrada A 10 con indicazioni sul posto. Il personaleè intervenuto per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza al fine di riaprire ila senso unico alternato nel più breve tempo possibile.

