LIVE – Ciclismo Giro del Veneto 2024 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Latestuale dell’87ª edizione deldel. Sono 165,3 i chilometri da percorrere da Verona a Vicenza, con un circuito finale piuttosto mosso e potenzialmente selettivo. Momento più importante della corsa saranno i cinque giri da percorrere nel circuito finale del Monte Berico. Il grande favorito è Marc Hirschi, reduce da un ottimodi Lombardia vinto dal compagno di squadra Tadej Pogacar. La partenza è in programma dal km 0 alle 12.30. L’arrivo è previsto intorno alle 16.30, ma dipenderà dall’andatura che terrà il gruppo. Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto, dalla partenza di Verona all’arrivo a Vicenza. PERCORSO E ALTIMETRIA DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV START LIST E FAVORITI SEGUI LADALLE 12.30 Comincia ufficialmente l’87^ edizione deldel. 12.30 – In corso il tratto di trasferimento verso il chilometro zero. 12.