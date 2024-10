LIVE Berrettini-Stricker 6-7, 3-4, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: non si rompe l’egemonia dei servizi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUUD (dopo Berrettini) 15-15 Sotterra lo slice l’azzurro. 15-0 servizio e contropiede di dritto Berrettini. 3-4 Tiene ancora la battuta, stavolta senza annullare palle break Stricker. 40-0 Altra prima. 30-0 Prima vincente. 15-0 servizio e dritto Stricker. 3-3 A zero! 40-0 Sfonda di dritto il romano. 30-0 Prima vincente Berrettini. 15-0 Ace. 2-3 E allora, sta diventando una maledizione il break per Berrettini. Resta avanti nel 2° set Stricker. A-40 Altra prima, altro punto. 40-40 Prima vincente. 30-40 Niente, ottima seconda, lo scambio parte e il rovescio di Berrettini decolla. 15-40 Clamoroso errore di volo da sopra la rete dello svizzero. Due chance consecutive. 15-30 Doppio fallo (6°). 15-15 Lungo l’inside in. 0-15 Passante nei piedi, punto Berrettini! 2-2 A quindici il romano. Oasport.it - LIVE Berrettini-Stricker 6-7, 3-4, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: non si rompe l’egemonia dei servizi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-RUUD (dopo) 15-15 Sotterra lo slice l’azzurro. 15-0o e contropiede di dritto. 3-4 Tiene ancora la battuta, stavolta senza annullare palle break. 40-0 Altra prima. 30-0 Prima vincente. 15-0o e dritto. 3-3 A zero! 40-0 Sfonda di dritto il romano. 30-0 Prima vincente. 15-0 Ace. 2-3 E allora, sta diventando una maledizione il break per. Resta avanti nel 2° set. A-40 Altra prima, altro punto. 40-40 Prima vincente. 30-40 Niente, ottima seconda, lo scambio parte e il rovescio didecolla. 15-40 Clamoroso errore di volo da sopra la rete dello svizzero. Due chance consecutive. 15-30 Doppio fallo (6°). 15-15 Lungo l’inside in. 0-15 Passante nei piedi, punto! 2-2 A quindici il romano.

