L’intelligenza artificiale può nuocere alla salute mentale | anche le aziende devono curarsene

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) di Michele Tamburrelli* Immaginiamo un ufficio o un luogo di lavoro in genere in cui i dipendenti trascorrono gran parte del tempo interagendo con algoritmi invece che con persone. Non è uno scenario da fantascienza, ma una prospettiva sempre più concreta. L’introduzione massiccia dell’IA sta trasformando il mondo del lavoro in maniera profonda, generando preoccupazioni non solo legate all’occupazione ma, in particolare, al benessere psicosociale dei lavoratori. Oggi il dibattito pubblico sulè spesso incentrato sul tema della sostituzione del lavoro umano, e quindi sulla perdita di posti di lavoro. La nostra storia, tuttavia, ci insegna che ogni grande innovazione tecnologica ha portato con sé trasformazioni significative nel modo di lavorare, e non sempre in senso negativo.