La ristorazione collettiva per un futuro sostenibile: l'importanza di un'alimentazione consapevole (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell'attuale panorama alimentare, la ristorazione collettiva si configura come un attore fondamentale nella promozione di pratiche di consumo responsabile e nel solco dell'educazione alimentare. Questa articolazione del settore, che include mense scolastiche, ospedaliere e aziendali, ha un ruolo chiave nell'influenzare le abitudini alimentari delle generazioni future. Marco Frey, presidente della Fondazione Global Compact Italia e rappresentante della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, sottolinea l'importanza di un approccio integrato che consideri le dimensioni ambientali, sociali ed economiche della nutrizione. l'importanza dell'educazione alimentare nelle scuole L'educazione alimentare è una delle funzioni primarie della ristorazione collettiva, in particolare nei contesti scolastici.

