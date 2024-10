Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia: “Grazie ai tifosi per il supporto”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La sconfitta della Georgia contro l’Albania Ieri sera, la Georgia ha subito una sconfitta di misura contro l’Albania nella Nations League, perdendo 1-0. Un risultato amaro per la nazionale georgiana, che puntava a ottenere punti preziosi per proseguire il suo cammino nella competizione. L’incontro si è rivelato combattuto, ma alla fine gli albanesi hanno avuto la meglio, lasciando la squadra di Khvichaa riflettere su cosa migliorare in vista dei prossimi impegni. Il messaggio di KhvichaNonostante la delusione per la sconfitta, Khvicha, stella della nazionale georgiana e attaccante del Napoli, ha voluto trasmettere un messaggio di gratitudine ai suoi sostenitori.