Johnny Depp è la star più attesa della Festa del Cinema di Roma 2024. Ma non è certo l'unica. Ecco chi vedremo nella Capitale, da Viggo Mortensen a Miriam Leone (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In principio ci sono Lino Guanciale ed Elio Germano. Rispettivamente padrino e protagonista del film di apertura. Francis Ford Coppola è già arrivato. Ma poi ci saranno anche Johnny Depp e Miriam Leone. Laetitia Casta (fa parte della giuria del concorso principale) e Viggo Mortensen. Insomma, la Festa del Cinema di Roma 2024 promette tanti invitati famosi. Dal 16 al 27 ottobre la Capitale sarà invasa dal mondo del Cinema e delle serie tv. In una kermesse ricchissima di ospiti e opere sparsa per i vari angoli della città. Il programma è folto e impossibile da seguire tutto. Ma cerchiamo di fare un po' di ordine.

