Metropolitanmagazine.it - Jake E. Lee: l’ex chitarrista di Ozzy Osbourne è stato ferito in una sparatoria a Las Vegas

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un comunicato ufficiale diffuso dallo speaker radiofonico Eddie Trunk ha reso noto il ferimento diE. Lee, exdi, in unaavvenuta a Las, Nevada, intorno alle 2:40 AM del 15 ottobre. Stando alle ricostruzioni, il musicista sessantasettenne stava passeggiando con il suo cane nelle prime ore del mattino, quando èraggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Le informazioni riguardo l’accaduto sono ancora esigue, ma per le autorità locali l’incidente è«assolutamente casuale», così come il coinvolgimento di Lee. Non si hanno notizie circa l’esecutore o le motivazioni del gesto, né quanti siano stati effettivamente gli spari ma, come confermato dal suo management, la rockstar è al momento ricoverata in terapia intensiva in un ospedale della città; le sue condizioni non starebbero però destando preoccupazioni.