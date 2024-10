Italia-Israele, bandiera con svastica esposta sugli spalti, tifoso daspato per 5 anni dalle partite della Nazionale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Daspo per 5 anni al tifoso che ha portato nello zaino il drappo con la svastica Scena choc durante Italia-Israele a Udine: un tifoso ha esposto sugli spalti una bandiera nazista con una svastica. Quest'ultimo è stato individuato e daspato per cinque anni dalle partite della Nazionale. Italia Ilgiornaleditalia.it - Italia-Israele, bandiera con svastica esposta sugli spalti, tifoso daspato per 5 anni dalle partite della Nazionale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Daspo per 5alche ha portato nello zaino il drappo con laScena choc durantea Udine: unha espostounanazista con una. Quest'ultimo è stato individuato eper cinque

