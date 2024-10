Ilgiorno.it - Insulti e aggressioni. Dallo spray urticante alle bastonate ai vetri

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quando si era visto passare davanti il quinto autobus della giornata che fermava senza aprire le portiere per lo sciopero del trasporto pubblico, non ci aveva visto più. E allora era passato dparole ai fatti, si era piazzato in mezzo alla strada e aveva preso a urlare aggredendo (verbalmente) l’autista: "Non me ne frega un c***o, io devo tornare a casa". E aveva sferrato un paio di calci all’autobus. Questa è solo una delle tante scene di violenza registrate nelle ultime settimane con cui si trovano ad avere a che fare autisti e passeggeri dei bus di linea che circolano a Monza e in provincia. Ma gli episodi sono tanti, molti lin ha vissuti o rtaccolti fra i colleghi proprio Salvatore Russo. Qualche giorno prima era toccato a un’autista donna presa di mira, insultata, minacciata da una passeggera a cui avevachiesto di mettere la museruola al cane.