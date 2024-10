Infortunio Zielinski, le condizioni del centrocampista dell’Inter. Spuntano i tempi di recupero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Infortunio Zielinski, giungono novità in merito all’Infortunio del giocatore dell’Inter. Quali saranno i tempi di recupero? Brutto Infortunio per Zielinski, dove nelle ultime ore giungono novità soprattutto in vista della partita di domenica all’Olimpico contro la Roma. Il giocatore dell’Inter si è infortunato ieri nella gara di Nations League pareggiata 3-3 contro la Croazia e sbloccata da un suo gran Calcionews24.com - Infortunio Zielinski, le condizioni del centrocampista dell’Inter. Spuntano i tempi di recupero Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024), giungono novità in merito all’del giocatore. Quali saranno idi? Bruttoper, dove nelle ultime ore giungono novità soprattutto in vista della partita di domenica all’Olimpico contro la Roma. Il giocatoresi è infortunato ieri nella gara di Nations League pareggiata 3-3 contro la Croazia e sbloccata da un suo gran

Inter - infortunio muscolare per Zielinski : a rischio per la Roma? - . L'articolo Inter, infortunio muscolare per Zielinski: a rischio per la Roma? sembra essere il primo su CalcioWeb. Il calciatore, che ha chiesto il cambio al 74?, dopo essere andato in gol nel corso del primo tempo, ha sentito un dolore alla parte posteriore della coscia destra, dopo aver effettuato un passaggio: non appena sentita la fitta, si è fermato precauzionalmente e ha chiesto il ... (Calcioweb.eu)

Inter - Zielinski : «Infortunio? Ho sentito un fastidio - spero che…» - Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, dopo l’infortunio rimediato durante la sfida di Nations League tra Polonia e Croazia Piotr Zielinski ha parlato a TVP Sport dopo il 3-3 in Nations League tra Polonia e Croazia. SULL’INFORTUNIO – «Spero che non sia nulla di grave e […]. Il centrocampista dell’Inter ha fatto chiarezza sul suo infortunio. (Calcionews24.com)

Infortunio per Piotr Zielinski : preoccupazione per l'Inter - Brutte notizie in arrivo per l'Inter di Simone Inzaghi. Durante la sfida internazionale tra Polonia e Croazia, Piotr Zielinski ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio muscolare. Al 74'... (Ilnerazzurro.it)