Incendio al Gros, notte di lavoro per i vigili del fuoco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo aver lavorato per tutta la notte, nella prima mattinata di mercoledì i vigili del fuoco hanno dichiarato il cessato pericolo nel blocco 87 del Gros di Rimini interessato, dal pomeriggio di martedì, da un Grosso Incendio. Le fiamme erano divampate intorno alle 17.20 partendo, secondo le prime Riminitoday.it - Incendio al Gros, notte di lavoro per i vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo aver lavorato per tutta la, nella prima mattinata di mercoledì idelhanno dichiarato il cessato pericolo nel blocco 87 deldi Rimini interessato, dal pomeriggio di martedì, da unso. Le fiamme erano divampate intorno alle 17.20 partendo, secondo le prime

Incendio oggi al Gros di Rimini : nube di fumo nero - paura tra le gente - Al momento, non sono state segnalate persone ferite, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Notizia in aggiornamento . L'allerta è scattata intorno alle 17. Rimini, 15 ottobre 2024 – Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di martedì in uno dei capannoni del Gros di Rimini. (Ilrestodelcarlino.it)

Violento incendio in un capannone del Gros Rimini - vigili del fuoco al lavoro - Un violento incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di martedì in uno dei capannoni del Gros di Rimini. L'allarme è scattato intorno alle 17.45 quando una densa fume nera si è levata in cielo. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco che stanno operando per cercare di... (Riminitoday.it)

Brutto incidente per Britney Spears - scoppia un incendio e lei rischia grosso : ecco cosa è successo (VIDEO) - Mi sono successe cose belle e brutte. La persona che era con me stava dormendo, mi ha fatto sfrigolare tutti i capelli”. Mi faceva male mettere qualsiasi cosa sul viso. Non è dato sapere per quale motivo la popstar ha utilizzato un accento inglese, che in effetti è stato notato da molti. Al momento, comunque, appare chiaro che il fuoco non ha lasciato segni evidenti sul viso della reginetta del ... (Donnapop.it)