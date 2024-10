In Italia la fecondazione eterologa è ancora un tabù (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I bambini nati con questa tecnica sono in crescita, eppure spesso è circondata da silenzio e vergogna. Complicando anche il rapporto tra genitori e figli. Leggi Internazionale.it - In Italia la fecondazione eterologa è ancora un tabù Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I bambini nati con questa tecnica sono in crescita, eppure spesso è circondata da silenzio e vergogna. Complicando anche il rapporto tra genitori e figli. Leggi

Fecondazione eterologa - Pellicer (IVI) : “Oggi stessa efficacia in Italia e in Spagna” - Partendo da numeri incoraggianti. L?ovodonazione vanta percentuali di successo record: in particolare, al primo tentativo sussiste il 77% di probabilità di una gravidanza (anche 83% nei centri di eccellenza come IVI), una percentuale che sale addirittura al 99% al terzo tentativo. Secondo i dati raccolti dal Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita, presso l?Istituto Superiore ... (Calcioweb.eu)

