Il mondo del lavoro non può più aspettare

Quale futuro per il Ponte della Motta, crollato a maggio 2023? A non poter più aspettare decisioni istituzionali e rimpalli burocratici è il mondo del lavoro. Questo quanto denuncia Enea Giacomello, segretario generale Organizzazioni Operaie Autonome del Comune di Molinella aderenti alla Uil. Giacomello specifica: "Non c'è più margine di attesa per il mondo del lavoro molinellese. Non c'è per le aziende che giorno dopo giorno devono affrontare l'aumento dei costi della logistica legati alla già nota mancanza di collegamento con le principali arterie stradali, ancor più aggravata dal crollo del ponte della Motta. Aziende che trovano difficoltà, da parte dei clienti, a frequentare il nostro territorio ad oggi ritenuto non raggiungibile in tempi accettabili.

