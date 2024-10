Iodonna.it - Il giorno liquido potrebbe essere un’ottima strategia per reidratare il corpo, soprattutto dopo aver esagerato la sera prima

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Haia tavola? Ti sei concesso qualche stravizio durante il week end e vuoi rimediare senza troppa fatica o senza digiuni insostenibili? Perché non provare il? Si tratta di 24 ore in cui mangiare solo alimenti frullati e zuppe, dalla colazione fino alla cena. Leggi anche › Il: che cos’è, perché fa bene e la ricetta da provare subito A raccontare i benefici è la giornalista e scrittrice Angelica Amodei, esperta di salute e ben, nel suo nuovo libro Idratarsi a tavola (edito da Sonzogno), con 100 ricette studiate insieme alla dottoressa Valentina Schirò, biologa nutrizionista. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Mangiare solo cibi liquidi per 24 ore: tutti i benefici iO Donna.