Il clamoroso annuncio di Pogba | Pronto a tagliarmi lo stipendio per la Juve

Il clamoroso annuncio di Pogba: ‚ÄúPronto a tagliarmi lo stipendio per la Juve‚ÄĚ (Di mercoled√¨ 16 ottobre 2024) Pogba torna a parlare dopo la riduzione della squalifica per doping: il centrocampista francese vuole tornare in campo con la maglia della Juventus Paul Pogba manda nuovi segnali alla Juventus. Il centrocampista francese ha rilasciato una serie di interviste nelle ultime ore ed a ‚ÄėLa Gazzetta dello Sport‚Äô, in particolare, il giocatore ‚Äúchiama‚ÄĚ i bianconeri. Paul Pogba, messaggio d‚Äôamore alla Juventus: √® Pronto a ridurre lo stipendio per rimanere in bianconero (Foto LaPresse) ‚Äď Calciomercato.it‚ÄúIo sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella Juve. Voglio tornare‚ÄĚ, ha annunciato Pogba. Il francese attende un confronto con Thiago Motta: ‚ÄúNon ho avuto modo di vederlo e parlarci, ma arriver√† questo momento. Io penso di tornare Pronto per allenarmi e giocare con la Juve. Io adesso sono un giocatore nella Juve. Nella mia testa c‚Äô√® soltanto questo oggi‚ÄĚ. Calciomercato.it - Il clamoroso annuncio di Pogba: ‚ÄúPronto a tagliarmi lo stipendio per la Juve‚ÄĚ Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoled√¨ 16 ottobre 2024)torna a parlare dopo la riduzione della squalifica per doping: il centrocampista francese vuole tornare in campo con la maglia dellantus Paulmanda nuovi segnali allantus. Il centrocampista francese ha rilasciato una serie di interviste nelle ultime ore ed a ‚ÄėLa Gazzetta dello Sport‚Äô, in particolare, il giocatore ‚Äúchiama‚ÄĚ i bianconeri. Paul, messaggio d‚Äôamore allantus: √®a ridurre loper rimanere in bianconero (Foto LaPresse) ‚Äď Calciomercato.it‚ÄúIo sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella. Voglio tornare‚ÄĚ, ha annunciato. Il francese attende un confronto con Thiago Motta: ‚ÄúNon ho avuto modo di vederlo e parlarci, ma arriver√† questo momento. Io penso di tornareper allenarmi e giocare con la. Io adesso sono un giocatore nella. Nella mia testa c‚Äô√® soltanto questo oggi‚ÄĚ.

