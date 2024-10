Quotidiano.net - Il caso di Carmen Coppola, morta a 42 anni dopo mesi di calvario. Il marito denuncia: “Chiedo l’autopsia”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Napoli, 16 ottobre 2024 – Chiede di far chiarezza ildi, 42enne di Giugliano in Campania,ieri in una struttura privata del Casertanodi sofferenze. Luigi Correale ha presentato unaalla procura di Santa Maria Capua Vetere con la quale chiede il sequestro edella salma della moglie. Da quanto depositato si sa cheè stata sottoposta il 20 giugno a un intervento chirurgico in una struttura sanitaria pubblica della provincia di Napoli, dove è tornata due giorniper un’ulteriore operazione a causa di un'emorragia. A distanza di sei giorni, la donna è stata dimessa e i controlli successivi avrebbero dimostrato un decorso post-operatorio regolare.