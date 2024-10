Grande successo per FishMarcheT | Senigallia celebra il trionfo del mare a tavola

Grande successo per FishMarche(T): Senigallia celebra il trionfo del mare a tavola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è conclusa con Grande successo la terza edizione di FishMarche(T), l'evento dedicato al pescato locale e alla valorizzazione del territorio che si è svolto dall’11 al 13 ottobre presso il Porto Turistico di Senigallia. La manifestazione ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico Anconatoday.it - Grande successo per FishMarche(T): Senigallia celebra il trionfo del mare a tavola Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si è conclusa conla terza edizione di FishMarche(T), l'evento dedicato al pescato locale e alla valorizzazione del territorio che si è svolto dall’11 al 13 ottobre presso il Porto Turistico di. La manifestazione ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico

“Ha scaricato Beatrice?”. Grande Fratello - nelle ultime ore scoppia il caso su Signorini : cosa è successo - L'articolo “Ha scaricato Beatrice?”. Questo commento ha fatto perdere le staffe alla Luzzi, la quale ha risposto in modo deciso, dividendo immediatamente l’opinione del pubblico. . In conclusione, il “defollow gate” non è altro che un’invenzione del web, e non c’è nessun tipo di tensione tra Signorini e Luzzi, i quali continuano a collaborare con grande sintonia. (Tuttivip.it)

Grande successo per l’evento milanese firmato Dr.Martens - . Ormai giunto alla sua quarta edizione, Dr. Diversi gli artisti che hanno animato il palco con performance inedite in pieno stile Like No Other: Fulminacci, Le Feste Antonacci, Generic Animal, Il Mago del Gelato, Lorenzza, Yaraki, EMMA&Lamante, oltre ad un cameo straordinario di Naska e al debutto in Italia di Tshegue. (Bollicinevip.com)

Fiuggi - grande successo per la festa della polenta - Grande successo di pubblico e consensi per "La Festa della Polenta", tenutasi domenica 13 ottobre, presso Piazza Martiri di Nassiriya( ex Stazione Cotral) a Fiuggi Fonte. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Fiuggi e patrocinata dal Comune, è iniziata nel pomeriggio a partire dalle... (Frosinonetoday.it)