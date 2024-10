Gli Stati Uniti hanno dato un mese di tempo a Israele per garantire gli aiuti umanitari a Gaza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il segretario di Stato americano Antony Blinken e quello alla Difesa Lloyd Austin hanno inviato una lettera al governo israeliano esortandolo a rimuovere gli ostacoli per la consegna degli aiuti umanitari a Gaza entro trenta giorni, facendo intendere che, in caso contrario, il sostegno militare statunitense, da cui Israele è altamente dipendente, potrebbe essere bloccato. Nella lettera, Blinken e Austin sottolineano che il mese scorso Israele ha negato o impedito il trasporto di quasi il novanta per cento degli aiuti umanitari a Gaza. E si dicono «profondamente preoccupati per il deterioramento della situazione umanitaria» nella Striscia. Ricordano che le leggi americane vietano di fornire assistenza militare a Paesi che impediscono la consegna degli aiuti umanitari degli Stati Uniti. Linkiesta.it - Gli Stati Uniti hanno dato un mese di tempo a Israele per garantire gli aiuti umanitari a Gaza Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il segretario di Stato americano Antony Blinken e quello alla Difesa Lloyd Austininviato una lettera al governo israeliano esortandolo a rimuovere gli ostacoli per la consegna deglientro trenta giorni, facendo intendere che, in caso contrario, il sostegno militare statunitense, da cuiè altamente dipendente, potrebbe essere bloccato. Nella lettera, Blinken e Austin sottolineano che ilscorsoha negato o impedito il trasporto di quasi il novanta per cento degli. E si dicono «profondamente preoccupati per il deterioramento della situazionea» nella Striscia. Ricordano che le leggi americane vietano di fornire assistenza militare a Paesi che impediscono la consegna deglidegli

