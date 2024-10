Genova, ex dipendenti pubblici sotto inchiesta, per i pm cene, regali e lavori in casa in cambio di appalti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Diciotto persone sotto i riflettori della procura . Le perquisizioni e i sequestri sono andati avanti per diverse ore, pure nelle sedi di otto aziende genovesi Gli appalti spezzatino, sotto la soglia dei quarantamila euro, per assegnare senza gara lavori e forniture alle aziende amiche che in Ilgiornaleditalia.it - Genova, ex dipendenti pubblici sotto inchiesta, per i pm cene, regali e lavori in casa in cambio di appalti Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Diciotto personei riflettori della procura . Le perquisizioni e i sequestri sono andati avanti per diverse ore, pure nelle sedi di otto aziende genovesi Glispezzatino,la soglia dei quarantamila euro, per assegnare senza garae forniture alle aziende amiche che in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Genova - ex dipendenti pubblici sotto inchiesta - per i pm cene - regali e lavori in casa in cambio di appalti - Diciotto persone sotto i riflettori della procura . Le perquisizioni e i sequestri sono andati avanti per diverse ore, pure nelle sedi di otto aziende genovesi Gli appalti spezzatino, sotto la soglia dei quarantamila euro, per assegnare senza gara lavori e forniture alle aziende amiche che in . (Ilgiornaleditalia.it)

Appalti truccati - Tommasetti sui nuovi indagati : “Sotto assedio il sistema deluchiano” - “La piramide di potere deluchiana è sotto assedio”: sono le parole di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, all’indomani degli ultimi sviluppi dell’inchiesta che aveva portato all’arresto del presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum... (Salernotoday.it)

Appalti - arrestato dirigente Sogei. Sotto inchiesta pure l’uomo di Musk - Paolino Iorio avrebbe preso 15.000 euro di tangente. Accusato anche il braccio destro del tycoon in Italia, Stroppa, che attacca: «Provano a fermarci». Gli inquirenti: «Ha ricevuto un documento riservato della Farnesina». Continua a leggere . (Laverita.info)