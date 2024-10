Lapresse.it - Fedez, il silenzio social continua: nessun post anche per il suo compleanno

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha appena compiuto 35 anni ma le candeline le ha spente nelpiù totale. Da quando si è aperta l’inchiesta sulle curve ultras di Inter e Milan il rapper è sparito daie non ha pubblicato alcun contenuto. L’ultimosu Instagram risale a due settimane fa quando era andato a inaugurare un centro per bambini malati oncologici a Roma. L’inchiesta sulle curve ultras Il cantante milanese non è indagatose i suoi rapporti con il capo della curva sud rossonera, Luca Lucci, sono sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti., infatti, nei giorni scorsi era stato convocato dalla Procura di Milano per un interrogatorio, poi annullato per ragioni investigative e organizzative.