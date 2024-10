Endless Love anticipazioni 17 ottobre: trama e streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Endless Love e le anticipazioni imperdibili di domani 17 ottobre 2024! L'articolo Endless Love anticipazioni 17 ottobre: trama e streaming proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Endless Love anticipazioni 17 ottobre: trama e streaming Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)e leimperdibili di domani 172024! L'articolo17proviene da Novella 2000.

Endless Love anticipazioni : il segreto nel peluche di Emir per Nihan - Ma ecco che Emir decide di far finta di niente, cercando un modo per vendicarsi. . Nihan, però, è ancora intenzionato a scoprire chi ha ucciso Ozan e, soprattutto, teme che il subdolo imprenditore possa fare del male ad altre persone per vendicarsi. Ultimo aggiornamento 16 Ottobre 2024 12:30 pm by Redazione Secondo le anticipazioni di Endless Love, il peluche che Emir regala a Nihan nasconde ... (Latuafonte.com)

Endless Love : anticipazioni delle puntate fino al 19 ottobre 2024 - Al centro delle vicende ci saranno Kemal, Nihan, Emir e altri personaggi chiave, con rivelazioni che cambieranno il corso della storia. Kemal, che ha sempre sospettato qualcosa riguardo alla paternità della bambina, riuscirà finalmente a scoprire che Deniz è sua figlia. Questa scoperta segna un punto di svolta fondamentale nella sua vita e in quella di Nihan, che ha cercato di nascondere la ... (Velvetmag.it)

Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 17 ottobre 2024 : Kemal scopre che Deniz è sua figlia! - Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 17 ottobre 2024 - prima in daytime e poi in seconda serata - su Canale 5 rivelano che finalmente Kemal entra a conoscenza della verità sulla paternità di Deniz... (Comingsoon.it)