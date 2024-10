Elon Musk diventa un mega-donatore repubblicano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Elon Musk diventa un mega-donatore repubblicano. Musk sta diventando cruciale per la campagna di Donald Trump. L’ex presidente ha recentemente applaudito gli sforzi di Musk, definendolo “fantastico”. Elon Musk diventa un mega-donatore GOP Elon Musk sta diventando cruciale per la campagna dell’ex presidente Donald Trump. Secondo i nuovi documenti finanziari della campagna, da luglio Musk ha Periodicodaily.com - Elon Musk diventa un mega-donatore repubblicano Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)unstando cruciale per la campagna di Donald Trump. L’ex presidente ha recentemente applaudito gli sforzi di, definendolo “fantastico”.unGOPstando cruciale per la campagna dell’ex presidente Donald Trump. Secondo i nuovi documenti finanziari della campagna, da luglioha

