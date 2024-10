Elezioni Regionali, i servizi per i votanti che necessitano di assistenza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Comune di Piacenza illustra le possibilità a disposizione in vista del voto del 17 e 18 novembre per chi avesse problemi a raggiungere i seggi.VOTO A DOMICILIOIn occasione delle Elezioni Regionali del 17 e 18 novembre 2024, le persone che dipendono da apparecchi elettromedicali per Ilpiacenza.it - Elezioni Regionali, i servizi per i votanti che necessitano di assistenza Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Comune di Piacenza illustra le possibilità a disposizione in vista del voto del 17 e 18 novembre per chi avesse problemi a raggiungere i seggi.VOTO A DOMICILIOIn occasione delledel 17 e 18 novembre 2024, le persone che dipendono da apparecchi elettromedicali per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - a Castrocaro un aperitivo con la lista “Civici - con De Pascale” - La lista civica “Insieme per crescere” organizza giovedì, alle ore 18.30, al bar Pondi di Castrocaro Terme (via Marconi n.74), un aperitivo elettorale con la lista “Civici, con De Pascale”. Sarà l’occasione per dialogare con il candidato al consiglio regionale dell’Emilia Romagna Michele Fiumi... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - l'ex presidente Bonaccini arriva nel Ferrarese : il programma - Nello specifico, il politico sarà impegnato in due appuntamenti. . In previsione delle elezioni regionali del 17-18 novembre prossimi, venerdì 18 l’europarlamentare ed ex presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sarà presente nel Ferrarese. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Il. (Ferraratoday.it)

Elezioni regionali - sondaggio BiDiMedia-Citynews : de Pascale in vantaggio di oltre il 13% su Ugolini - Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alla carica di presidente della Regione Emilia-Romagna, è in vantaggio rispetto alla sua diretta contendente, vale a dire Elena Ugolini, candidata civica sostenuta compattamente dal centrodestra. E' la fotografia che viene... (Ferraratoday.it)