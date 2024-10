Due minori giunti a Tirana verso Italia

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) 20.30 Due dei 16 migranti sbarcati al porto di Shengjin, in Albania, sarebbero minorenni. Lo riferiscono all'Ansa fonti dell'autorità portuale della città albanese: "Sono stati trasferiti su una motovedetta per essere riportati sulla nave Libra, diretti in". I 16 migranti, soccorsi in mare, sono i primi ad arrivare in Albania dopo l'accordo Roma-. I due ragazzi hanno detto di essere.In via cautelare saranno portati inper essere valutati dalle commissioni negli hotspot nazionali come avviene di solito.