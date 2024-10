Drefgold annuncia l’album Goblin, da oggi in pre-order (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da oggi è disponibile in pre-order Goblin, il nuovo album del rapper Drefgold Il nuovo album di Drefgold uscirà l’8 novembre e si intitolerà Goblin, da oggi in preorder arriva a tre anni di distanza dal precedente lavoro e sarà il primo sotto l’etichetta Epic/Sony Music Italy. Goblin è disponibile in diversi formati. Il CD standard e il Vinile Verde sono disponibili in tutti gli store mentre sul Sony Music store è disponibile il Cd autografato + maglietta, il vinile arancione autografato e il cd autografato. Sonorità ipnotiche accompagnate da rime dirette, nella musica di Drefgold l’influenza della trap americana è palese grazie ad una passione per la musica hip hop nata e cresciuta fin dall’adolescenza. .com - Drefgold annuncia l’album Goblin, da oggi in pre-order Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Daè disponibile in pre-, il nuovo album del rapperIl nuovo album diuscirà l’8 novembre e si intitolerà, dain prearriva a tre anni di distanza dal precedente lavoro e sarà il primo sotto l’etichetta Epic/Sony Music Italy.è disponibile in diversi formati. Il CD standard e il Vinile Verde sono disponibili in tutti gli store mentre sul Sony Music store è disponibile il Cd autografato + maglietta, il vinile arancione autografato e il cd autografato. Sonorità ipnotiche accompagnate da rime dirette, nella musica dil’influenza della trap americana è palese grazie ad una passione per la musica hip hop nata e cresciuta fin dall’adolescenza.

