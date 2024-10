Crisi della moda e politica: "La Regione ora sostenga l’impianto di depurazione" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Crisi della filiera della pelle è da giorni al centro del dibattito politico. A diversi livelli. Ma anche le soluzioni di sostegno, potrebbero venire da più fronti. Forza Italia San Miniato ha preparato una mozione al sindaco e alla giunta. "Stiamo attraversando un momento di grave Crisi del settore moda che investe tutto il comparto conciario – spiega il gruppo azzurro, guidato da Paolo Vallini –. Una situazione, che sta diventando strutturale a causa delle tensioni internazionali che tra i sintomi hanno anche la registrazione di molti licenziamenti nelle imprese di settore e del conto terzi". Anche la Regione, secondo Forza Italia, può fare qualcosa. E in tempi brevi. Lanazione.it - Crisi della moda e politica: "La Regione ora sostenga l’impianto di depurazione" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lafilierapelle è da giorni al centro del dibattito politico. A diversi livelli. Ma anche le soluzioni di sostegno, potrebbero venire da più fronti. Forza Italia San Miniato ha preparato una mozione al sindaco e alla giunta. "Stiamo attraversando un momento di gravedel settoreche investe tutto il comparto conciario – spiega il gruppo azzurro, guidato da Paolo Vallini –. Una situazione, che sta diventando strutturale a causa delle tensioni internazionali che tra i sintomi hanno anche la registrazione di molti licenziamenti nelle imprese di settore e del conto terzi". Anche la, secondo Forza Italia, può fare qualcosa. E in tempi brevi.

"Sistema moda - la crisi è profonda" - "Purtroppo, è ormai palese che una generale crisi della moda, abbia colpito pure il settore conciario e calzaturiero". . "Ecco, alla Lega ed alla sottoscritta non piacciono questi metodi che sono una sorta di fiera delle vanità ma riteniamo, invece, doveroso e veramente costruttivo unire le forze, a tutti i livelli istituzionali ed aiutare davvero questo comparto che è vitale per l’intera zona". (Lanazione.it)

Crisi del settore della moda : "Estendere la cassa integrazione" - Il documento sarà ora presentato al ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, dai cui uffici era partita la richiesta alle Regioni di fornire un quadro esatto e puntuale sulla platea di lavoratori coinvolti e sull’entità delle misure di sostegno finora utilizzate dalle aziende coinvolte. All’incontro in videoconferenza ha partecipato l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, con i ... (Ilrestodelcarlino.it)

Se la moda è in crisi - l’abbigliamento sportivo corre. 540 miliardi il giro d'affari nel 2030 - Nike paga la mancata innovazione di prodotto e della propria comunicazione, rimasta ancorata allo slogan ‘Just do it’, inteso da una parte di consumatori come un inno, ormai obsoleto, all’autodeterminazione estrema, alla vittoria a ogni costo. Secondo gli analisti, il successo di Adidas deriva sia dal ripescaggio di alcuni modelli iconici del marchio – come quelli ispirati alla sottocultura ... (Quotidiano.net)