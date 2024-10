Como 1907 dà il via al progetto “Back To School” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Como1907 dà il via al progetto “Back To School”, un’iniziativa volta a rafforzare il legame tra il club e il territorio, con particolare attenzione agli alunni delle scuole elementari della Città. Sono stati distribuiti più di 3300 quaderni agli alunni delle 179 classi delle 27 scuole Quicomo.it - Como 1907 dà il via al progetto “Back To School” Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “dà il via alTo”, un’iniziativa volta a rafforzare il legame tra il club e il territorio, con particolare attenzione agli alunni delle scuole elementari della Città. Sono stati distribuiti più di 3300 quaderni agli alunni delle 179 classi delle 27 scuole

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Como Accoglie vince un bando per il terzo progetto casa : accolti quattro ragazzi - Sono davvero bravi, con vissuti non facili e molta voglia di fare. Como Accoglie ci tiene inoltre a ricordare che, essendo totalmente indipendenti e non avendo nessun tipo di finanziamento pubblico, “partecipiamo quando possibile a bandi finalizzati per progetti mirati”, e per sostenere i progetti è possibile donare attraverso l’Iban IT66C0623010996000046572317 c/o Credit Agricole o PayPal ... (Ilgiorno.it)

Il progetto “Realtà Aumentata” destinato ai giovani studenti del Liceo Paolo Carcano di Como - I Club Rotary Baradello Como e Lugano Lago presentano, insieme ad altri 14 Club presenti sul territorio della Regio insubrica, il progetto “Realtà Aumentata” destinato ai giovani studenti del Liceo Paolo Carcano di Como che potranno così seguire corsi formativi con focus, appunto, sulla realtà... (Quicomo.it)

Belotti CARICA il Como : «Dopo la Juve vogliamo RISCATTARCI - sono qui per il PROGETTO» - È una mentalità forte la nostra, […]. I dettagli Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Cagliari-Como. PARTITA – «È una partita importantissima, perché nella nostra testa c’è voglia di rivalsa dopo la sconfitta a Torino contro la Juve. Le parole di Andrea Belotti, attaccante del Como, nel pre partita della gara contro il Cagliari. (Calcionews24.com)