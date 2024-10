Colpo di scena nella notte in casa Prato: il nuovo allenatore è Mariotti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prato, 16 ottobre 2024 – Colpo di scena nella notte in casa Prato: il nuovo allenatore dei biancazzurri è Marco Mariotti oramai ex allenatore dell’Albenga. E’ saltato dunque l’arrivo del tecnico Massimo Maccarone. Oggi il primo allenamento del Prato col nuovo allenatore. Maurizio Ridolfi era stato esonerato nella serata di lunedì (insieme al vice Cesaretti) dopo un avvio da incubo del Prato, fatto di una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, considerando sia il campionato (girone D di serie D) che la Coppa Italia. A Lanazione.it - Colpo di scena nella notte in casa Prato: il nuovo allenatore è Mariotti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 –diin: ildei biancazzurri è Marcooramai exdell’Albenga. E’ saltato dunque l’arrivo del tecnico Massimo Maccarone. Oggi il primo allenamento delcol. Maurizio Ridolfi era stato esoneratoserata di lunedì (insieme al vice Cesaretti) dopo un avvio da incubo del, fatto di una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, considerando sia il campionato (girone D di serie D) che la Coppa Italia. A

