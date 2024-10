Ilrestodelcarlino.it - Cocaina nel doppiofondo dell'auto, 31enne arrestato con 23 kg di droga

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bologna, 16 ottobre 2024 - Nascondeva la coca nel. Venti panetti, per un totale di circa 23 kg, sono stati sequestrati dalla Polizia Stradale di Pian del Voglio intercettato sulla tratta Bologna-Romasole. Il, incensurato, è stato. All'andata gli agentia Polstrada di Arezzo si erano accorti che la suaera modificata, con due doppifondi che però erano vuoti. Il conducente era così stato lasciato andare, ma la vettura è stata tenuta d'occhio ea circostanza sono stati avvisati i colleghi operativi su altre trattesole, anche in direzione Nord. L'indomani la vettura è stata nuovamente fermata per un controllo, durante il viaggio di ritorno verso Bologna. Questa volta l'ispezione ha portato alla scoperta dei 23 kg di, nascosti nei due doppifondi ricavati tra la carrozzeria e la tappezzeria.