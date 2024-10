Cinema: Schlein, 'grazie a Segre per opera su figura straordinaria Berlinguer' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Oggi il film 'Berlinguer - La grande ambizione' di Andrea Segre aprirà la diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Ci tenevo moltissimo a partecipare, non solo per l'importanza di questo film che esce a 40 anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer, ma pure perché conosco e stimo da tanti anni il lavoro di Andrea Segre". Così la Segretaria del Pd, Elly Schlein. "Purtroppo non mi è possibile esserci dovendo assicurare la mia presenza domattina presto al prevertice socialista a Bruxelles in vista del Consiglio europeo. Questa sera ci sarà una nutrita delegazione del partito democratico ad assistere alla proiezione. Io la recupererò al più presto e voglio esprimere i miei complimenti al regista, al cast e a tutta la produzione per aver dedicato quest'opera a una figura straordinaria alla quale siamo molto legati”. Liberoquotidiano.it - Cinema: Schlein, 'grazie a Segre per opera su figura straordinaria Berlinguer' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Oggi il film '- La grande ambizione' di Andreaaprirà la diciannovesima edizione della Festa deldi Roma. Ci tenevo moltissimo a partecipare, non solo per l'importanza di questo film che esce a 40 anni dalla scomparsa di Enrico, ma pure perché conosco e stimo da tanti anni il lavoro di Andrea". Così lataria del Pd, Elly. "Purtroppo non mi è possibile esserci dovendo assicurare la mia presenza domattina presto al prevertice socialista a Bruxelles in vista del Consiglio europeo. Questa sera ci sarà una nutrita delegazione del partito democratico ad assistere alla proiezione. Io la recupererò al più presto e voglio esprimere i miei complimenti al regista, al cast e a tutta la produzione per aver dedicato quest'a unaalla quale siamo molto legati”.

“Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre è il film d’apertura - in concorso - della 19a Festa del Cinema di Roma. - . Fonte: ROFF L'articolo “Berlinguer. Tra i più interessanti autori del nostro cinema, Andrea Segre – regista dei pluripremiati Io sono Li, La prima neve, L’ordine delle cose e Welcome Venice – porta sul grande schermo il racconto biografico della vita pubblica e privata di Enrico Berlinguer, dal viaggio a Sofia del 1973, quando sfuggì a un attentato dei servizi segreti bulgari, ... (Atomheartmagazine.com)