"Centomila euro via dalla scuola". Oggi l’ex direttore dal giudice (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà interrogato questa mattina dal giudice Raffaella Mascarino l’ex direttore amministrativo dell’Istituto tecnico superiore alberghiero Guido Galli di via Gavazzeni, in città, ai domiciliari con l’accusa di peculato di risorse finanziarie pubbliche. Secondo l’accusa – il pubblico ministero titolare del fascicolo è Silvia Marchina – l’ex direttore amministrativo del Galli P.D. di 54 anni, bergamasco, incensurato, in cinque anni dal 2018 al 2023 avrebbe intascato 112mila euro sottraendoli alle casse della scuola di cui era direttore facente funzione dei Servizi generali amministrativi. Difeso dall’avvocato Pietro Bertone di Reggio Calabria, davanti al giudice delle indagini preliminari il cinquantaquatrenne avrà l’occasione, se lo vorrà, di fornire la propria versione dei fatti. Ilgiorno.it - "Centomila euro via dalla scuola". Oggi l’ex direttore dal giudice Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà interrogato questa mattina dalRaffaella Mascarinoamministrativo dell’Istituto tecnico superiore alberghiero Guido Galli di via Gavazzeni, in città, ai domiciliari con l’accusa di peculato di risorse finanziarie pubbliche. Secondo l’accusa – il pubblico ministero titolare del fascicolo è Silvia Marchina –amministrativo del Galli P.D. di 54 anni, bergamasco, incensurato, in cinque anni dal 2018 al 2023 avrebbe intascato 112milasottraendoli alle casse delladi cui erafacente funzione dei Servizi generali amministrativi. Difeso dall’avvocato Pietro Bertone di Reggio Calabria, davanti aldelle indagini preliminari il cinquantaquatrenne avrà l’occasione, se lo vorrà, di fornire la propria versione dei fatti.

