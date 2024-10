Calciatrice professionista e medico chirurgo: un binomio rarissimo ma decisamente utile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Centravanti titolare del Milan femminile, dottoressa e, da oggi, anche idolo social. Nadia Nadim ha catturato l’attenzione dei media per un gesto inaspettato: ha suturato da sola una ferita alla gamba destra, rimediata durante una partita di campionato. Le immagini del suo auto-trattamento sono diventate virali su X. Con mano ferma, la 36enne attaccante rossonera ha preso ago e filo e ha chiuso il taglio ancora sanguinante. La Calciatrice ha scritto: «Sono solo io che mi rattoppo, così da essere pronta per la prossima partita», evidenziando con umorismo il vantaggio di aver studiato medicina: «Uno dei benefici quando sei anche un medico». Iodonna.it - Calciatrice professionista e medico chirurgo: un binomio rarissimo ma decisamente utile Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Centravanti titolare del Milan femminile, dottoressa e, da oggi, anche idolo social. Nadia Nadim ha catturato l’attenzione dei media per un gesto inaspettato: ha suturato da sola una ferita alla gamba destra, rimediata durante una partita di campionato. Le immagini del suo auto-trattamento sono diventate virali su X. Con mano ferma, la 36enne attaccante rossonera ha preso ago e filo e ha chiuso il taglio ancora sanguinante. Laha scritto: «Sono solo io che mi rattoppo, così da essere pronta per la prossima partita», evidenziando con umorismo il vantaggio di aver studiato medicina: «Uno dei benefici quando sei anche un».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Walter Sabatini, chi è il dirigente sportivo ex Roma: i talenti scoperti, l'amore per il fumo e la famiglia e la malattia - Walter Sabatini è una delle figure più dirompenti e complesse del calcio italiano. Un dirigente sportivo che ha lasciato un'impronta indelebile in ogni club in cui ha ... (ilmessaggero.it)

L'avvocata D'Agostino: «Per i reati sessuali garantismo a senso unico, selettivo e maschilista» - La consulente legale centro Veneto Progetti Donna, l'avvocata Aurora D'Agostino, dice la sua sulla vicenda del calciatore del Padova condannato per violenza sessuale e schierato in campo pochi giorno ... (padovaoggi.it)

La calciatrice del Milan si cuce la ferita da sola: il video social è impressionante - È una storia da raccontare quella di Nadia Nadim. In campo, calciatrice professionista con la maglia del Milan, mentre all'esterno del terreno di gioco veste i panni di dottoressa, forte della sua spe ... (corrieredellosport.it)