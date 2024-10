Calciatore morto in piscina, il club continuerà a pagare lo stipendio per aiutare moglie e figlia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'improvvisa scomparsa di George Baldock ha sconvolto il mondo del calcio, lasciando un enorme vuoto nella sua famiglia, soprattutto per la moglie e la figlia. Per non lasciarle sole il Panathinaikos, club in cui militava il Calciatore, ha deciso di onorare contratto triennale, così da aiutare la Europa.today.it - Calciatore morto in piscina, il club continuerà a pagare lo stipendio per aiutare moglie e figlia Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'improvvisa scomparsa di George Baldock ha sconvolto il mondo del calcio, lasciando un enorme vuoto nella sua famiglia, soprattutto per lae la. Per non lasciarle sole il Panathinaikos,in cui militava il, ha deciso di onorare contratto triennale, così dala

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciatore sudamericano spacciato per 19enne rumeno : il club perde a tavolino. Il goffo piano per depistare l’arbitro : “È sordomuto” - Ne riparlerò anche con i colleghi del club. In realtà, non sa parlare e scrivere in lingua rumena perché è sudamericano. Sconfitta a tavolino e 6 punti di penalizzazioneSenza documento d’identità e con una lingua che non assomiglia per niente a quella rumena. Come raccontato dallo stesso Vrabie il club aveva intenzione di falsificare altri 6 giocatori per poterli far entrare in campo: “Avevamo ... (Ilfattoquotidiano.it)

Mercato Milan - un CALCIATORE rossonero può LASCIARE SUBITO il club : ecco la possibile manovra di MERCATO - Le ultime Il Besiktas sta facendo un ultimo ed estremo tentativo per acquistare Fodé Ballo-Touré dal Milan prima della chiusura del calciomercato turco. Mercato Milan, un CALCIATORE rossonero può LASCIARE SUBITO il club: ecco la possibile manovra di calciomercato. Il club turco aveva già provato ad acquistare il terzino senegalese rossonero durante l’estate, trovando l’accordo con il Milan ma ... (Calcionews24.com)

“La clausola non sarà valida a…” - già svelata la volontà del club : scoppia un caso legato al calciatore? - L’ex Lille vestirà la maglia del Galatasaray, anche se la formula prevista è quella di un prestito secco fino a giugno 2025. Nelle ultime ore, però, sarebbero emersi dettagli importanti circa la nuova esperienza del calciatore in Turchia. Di seguito la ricostruzione del quotidiano. Gli innesti sono stati importanti, ancor più quelli delle ultimissime ore di calciomercato. (Spazionapoli.it)