Lanazione.it - Botte in via Oberdan, rissa in strada. E spunta anche un coltello

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grosseto, 16 ottobre 2024 – Prima hanno iniziato a litigare sul marciapiede. Poi hanno cominciato a darsele di santa ragione in mezzo alla. Sembra per un furto di bicicletta. L’ennesimo fatto di violenza a Grosseto questa volta si è consumato ieri mattina in via. Di fronte a decine di persone che passano in una delle strade più trafficate del centro del capoluogo. Tre persone di origine straniera, di fronte ad un locale che vende cibo etnico, hanno iniziato a litigare animatamente. In particolare due amici del Bangladesh, che erano arrivati insieme, hanno iniziato a discutere con un altro straniero di origine tunisina. E dalle parole sono passati ai fatti. Mentre si stavano picchiando sembra sia stato tirato fuoriun, ma alla fine non ci sono stati feriti. Sono stati alcuni passanti e clienti dei negozi vicini a chiamare le forze dell’ordine.