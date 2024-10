Borsa: Milano in parità con banche ed energia, male la moda (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piazza Affari recupera dopo i primi scambi, con l'indice Ftse Mib che oscilla attorno alla parità sostenuto anche dagli acquisti sul comparto bancario, che festeggia l'assenza di impatti in conto economico del contributo chiesto dal governo con la manovra. A guidare il listino sono Saipem (+1,9%), Leonardo (+1,9%) ed Eni (+1%), seguite da Mps (+1%), Intesa (+0,7%), Tim (+0,6%) e Bper (+0,5%) mentre soffre il comparto del lusso, dopo i conti deludenti di Lvmh e di Ferragamo (-3,8%). Moncler cede il 3,4% e Cucinelli il 2,4%, deboli anche Diasorin (-1,4%) e Campari (-1,4%), che sconta la flessione delle vendite di Lvmh nel campo dei liquori e del vino. In rosso, infine, Italgas (-1,4%), Interpump (-1,3%) ed Hera (-1,2%). Fiacca Stellantis (-0,8%) dopo i dati sulle consegne di auto nel terzo trimestre, in calo del 20%. Quotidiano.net - Borsa: Milano in parità con banche ed energia, male la moda Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piazza Affari recupera dopo i primi scambi, con l'indice Ftse Mib che oscilla attorno allasostenuto anche dagli acquisti sul comparto bancario, che festeggia l'assenza di impatti in conto economico del contributo chiesto dal governo con la manovra. A guidare il listino sono Saipem (+1,9%), Leonardo (+1,9%) ed Eni (+1%), seguite da Mps (+1%), Intesa (+0,7%), Tim (+0,6%) e Bper (+0,5%) mentre soffre il comparto del lusso, dopo i conti deludenti di Lvmh e di Ferragamo (-3,8%). Moncler cede il 3,4% e Cucinelli il 2,4%, deboli anche Diasorin (-1,4%) e Campari (-1,4%), che sconta la flessione delle vendite di Lvmh nel campo dei liquori e del vino. In rosso, infine, Italgas (-1,4%), Interpump (-1,3%) ed Hera (-1,2%). Fiacca Stellantis (-0,8%) dopo i dati sulle consegne di auto nel terzo trimestre, in calo del 20%.

Borsa : Milano sul filo della parità - corre Leonardo - giù Pirelli - Il listino principale appare spaccato in due, con il forte rialzo di Leonardo (+4,22%) insieme al resto del comparto aerospaziale in Europa con l'acuirsi della situazione in Medio Oriente. Rimbalza Stellantis (+1,09%) insieme a Ferrari (+1,21%) e Iveco (+0,53%). Il titolo della Bicocca si mantiene comunque sopra ai 5,07 euro per azione fissati per l'operazione, che ha consentito al gruppo ... (Quotidiano.net)

Borsa : Milano sul filo della parità - corre Leonardo - giù Pirelli - Rimbalza Stellantis (+1,09%) insieme a Ferrari (+1,21%) e Iveco (+0,53%). 785 punti), dopo essere cresciuta fino allo 0,5% nel corso della mattinata, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in crescita a 134 punti. Frena invece Pirelli (-3,63% a 5,14 euro) dopo l'uscita di Brembo ( +3,7%) dal capitale. (Quotidiano.net)

Borsa : Milano si porta in parità - scivola Pirelli - corre Brembo - Rimbalzo di Stellantis (+0,42%), calo frazionale per Ferrari (-0,1%) e Iveco (-0,07%). Quest'ultimo segna un rialzo speculate del 3,73% dopo un incasso di 282,9 milioni di euro. Acquisti anche su Leonardo (+1,82%), Bper (+0,908%, Moncler (+0,73%), Tenaris (+0,72%) e Cucinelli (+0,63%). 770 punti. . Il prezzo del greggio (Wti +2,21% a 71,39 dollari al barile) con le tensioni in Medio Oriente e il ... (Quotidiano.net)