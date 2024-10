Ilrestodelcarlino.it - Bimbo di 2 anni ustionato dal latte bollente

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fabbrico (Reggio Emilia), 16 ottobre 2024 – Soccorsi mobilitati, l’altra sera verso le 20,30 in una abitazione in centro a Fabbrico, dove un bambino di appena duedi età si è visto arrivare addosso del, che lo ha raggiunto in particolare a una gamba. I familiari hanno subito dato l’allarme alla centrale operativa del 118, comprensibilmente preoccupati per quanto era accaduto, con il piccolo che continuava a piangere per il dolore e per lo spavento. Sono arrivati in pochi minuti gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa del paese, raggiunti subito dal personale dell’automedica della Bassa, partiti dalla vicina sede di Novellara. Dopo una prima fase di medicazioni e di valutazioni cliniche, il bambino è stato caricato a bordo dell’ambulanza Cri e trasportato al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Maggiore di Parma.