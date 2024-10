BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI COMMENTA IL BOOM E CHIUDE LE PORTE A TODARO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) MILLY CARLUCCI è l’indiscussa regina del sabato sera firmato Rai1. Il suo BALLANDO con le STELLE macina ascolti e incassi pubblicitari oltre ogni aspettativa. Sabato scorso un ennesimo testa a testa con Tu Sì Que Vales e l’ora finale con Rai1 sopra Canale 5 quando sono scese in pista le coppie più attese. Una grande soddisfazione oltre che una bella conferma. BALLANDO con le STELLE, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile. Così la CARLUCCI a SuperGuidaTv. Il pubblico è accorso ancora più numeroso con più balli – e diversi candidati alla vittoria – e meno polemiche. Lo scorso anno avevamo un cast prestigioso e abbastanza maturo. Quest’anno siamo riusciti a coniugare il prestigio con dei concorrenti più giovani. Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI COMMENTA IL BOOM E CHIUDE LE PORTE A TODARO Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è l’indiscussa regina del sabato sera firmato Rai1. Il suocon lemacina ascolti e incassi pubblicitari oltre ogni aspettativa. Sabato scorso un ennesimo testa a testa con Tu Sì Que Vales e l’ora finale con Rai1 sopra Canale 5 quando sono scese in pista le coppie più attese. Una grande soddisfazione oltre che una bella conferma.con le, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile. Così laa SuperGuidaTv. Il pubblico è accorso ancora più numeroso con più balli – e diversi candidati alla vittoria – e meno polemiche. Lo scorso anno avevamo un cast prestigioso e abbastanza maturo. Quest’anno siamo riusciti a coniugare il prestigio con dei concorrenti più giovani.

