America's Cup 2024, New Zealand-Ineos Britannia regate 5 e 6 oggi in tv: orario e streaming (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alle 14:10 e alle 15:20 inizieranno le due regate di oggi, mercoledì 16 ottobre, a Barcellona in occasione dell'America's Cup, la competizione più antica dello sport mondiale che vede Emirates New Zealand in vantaggio 4-0 contro Ineos Britannia. Da un lato c'è voglia di confermare il vantaggio e di incrementarlo, confermando quanto fatto di buono in queste prime quattro gare. Dall'altro, in casa britannica, l'obiettivo è quello di mettere le basi per una rimonta. Ben Ainslie sa come si fa, visto che era nel team di Oracle nel 2013 quando New Zealand subì una rimonta dall'8-1. Stavolta è diverso. La Defender ha certezze ben consolidate e ha fatto i compiti a casa, studiando bene i dati di Britannia durante la Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa. L'America's Cup però è imprevedibile e può ancora succedere di tutto. Il Defender della 38th America's Cup sarà chi per primo arriva a 7 punti.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : New Zealand per la spallata decisiva ad Ineos Britannia? - 10. I britannici le hanno provate tutte, costringendo gli avversari a mettere in opera anche un numero di manovre superiori, ma finora non è assolutamente servito. Race-5 e race-6 della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizieranno alle 14. Delusione e scoramento in casa Ineos Britannia, con Ben Ainslie che ieri nonostante una partenza perfetta ed una prima ... (Oasport.it)

America’s Cup oggi - New Zealand-Ineos : orari gara-5 e 6 - tv - programma - streaming - Peter Burling e compagni sono in possesso di una barca decisamente più veloce e incisiva, soprattutto di bolina, dove sono soliti allungare ampiamente nei confronti dei rivali. 15) Gara-6: INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s ... (Oasport.it)

America’s Cup - New Zealand batte ancora Ineos e si porta sul 4-0 - Si torna in acqua mercoledì 16 ottobre con la quinta e la sesta regata. (Adnkronos) – New Zealand batte Ineos Britannica anche nella quarta regata dell’America’s Cup oggi 14 ottobre e si porta in vantaggio per 4-0 nella sfida al meglio delle 13 regate. L’AC40 monotipo del team italiano vedeva al timone Giulia Conti e Margherita Porro, come trimmer Giulia Fava e Maria Giubilei. (Seriea24.it)