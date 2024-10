Alessandria, accoltella la moglie e chiama il 112: "Venite, l'ho uccisa" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'omicidio è avvenuto all'alba di mercoledì mattina a Solero, nell'Alessandrino. L'uomo si è consegnato ai carabinieri Ilgiornale.it - Alessandria, accoltella la moglie e chiama il 112: "Venite, l'ho uccisa" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'omicidio è avvenuto all'alba di mercoledì mattina a Solero, nell'Alessandrino. L'uomo si è consegnato ai carabinieri

Femminicidio vicino ad Alessandria - un uomo accoltella a morte sua moglie e chiama i soccorsi - 30 di mercoledì mattina a Solero, in provincia di Alessandria, un uomo di 61 anni ha accoltellato la moglie di 53 uccidendola. Inutili i soccorsi del personale sanitario, per la vittima non c’è stato nulla da fare se non constatare l’ora del decesso. . La donna era un’insegnante di sostegno alle scuole medie “Lucio Ferraris” di Solero. (Ilfattoquotidiano.it)

